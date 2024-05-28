公屋私樓免費派袋 作宣傳教育

【本報訊】縱使垃圾徵費觸礁、推行無期，政府指過去數個月令大眾更關心本港廢物問題，不少更開始實踐廢物分類和回收廚餘，會把握機會在未來一年增加回收配套，研究回收積分可兌換購物券，又會向部分住戶免費派指定垃圾袋，作宣傳教育用途，同時亦會探索推動在大灣區處理本港廢物。

廚餘回收設施擬倍增 環境及生態局局長謝展寰指未來一年會加速擴大社區回收網絡，尤其佔本港廢物量30%的廚餘，包括在全港屋邨及大型私人屋苑額外加裝智能廚餘回收桶等設施，目標增加一倍；亦會設100個廚餘回收街站；並在100個垃圾收集站設收集點。「綠在區區」亦會延長營業時間，並且增加收集點數目，由200個增至800個，包括在大型垃圾站設回收點，並研究積分可兌換購物券。

政府亦將於下月起派發指定垃圾袋予公屋住戶，每月提供20個，為期半年，以鼓勵住戶只用該些指定袋扔垃圾，推動他們減少製造垃圾及參與回收。私人屋苑物管業界若簽署《減廢回收約章》，承諾在屋苑提供回收設施及妥善交予回收商，便可同獲派指定袋。環保署會安排人員，亦會尋求區議會及關愛隊協助，教育及鼓勵市民減廢回收，期間會評估居民使用指定袋，回收習慣的變化。

謝展寰重申，政府重視減廢回收的初心不變，但這只是整個廢物資源管理的一部分，正在探索推動大灣區廢物資源處理一體化，共同發展綠色產業，共建無廢灣區。