每年18億徵費收入成空 指定袋10億合約待處理

【本報訊】垃圾徵費自2021年獲立法會通過後，過去3個財政年度一共花費1.77億元公帑去落實和推行，預期實施後每年可為政府庫房帶來17.9億元收入，用作推動減廢回收。不過，現時港府需在無額外收入支撐下擴大社區回收網絡，更要處理與垃圾袋廠商簽訂的10億元合約。當局指合約無規定指定袋的生產量，會按合約條款與生產商商討後續安排。

2005年已提出 波折重重 垃圾徵費由2005年時任環境運輸及工務局局長廖秀冬提出，原定2007年立法，先後經4屆政府處理，至2018年才交上立法會審議，目標2020年底實施，但因會期完結而中止審議。其後垃圾徵費草案在2021年重新審議，並獲通過，當時政府指18個月準備期內會推行公眾教育和加強回收設施。

不過，原定去年底實施的徵費波折重重，港府先因應清潔業界對於新年人手及垃圾量的憂慮而押至4月推行；及後社會廣泛爭議徵費實施問題，紛紛表達憂慮，當局及後在一月再宣布押後至8月，並推行「先行先試」，找出持份者遇到的問題等。

即使徵費未能如期推行，但港府過去3年已花逾1.77億元推動徵費，其中3,000萬元用作宣傳推廣，並預算在今個財政年度將花5.8億元，包括再花多逾3,000萬元去宣傳計劃。而在公務員人手編制上，政府亦就垃圾徵費計劃增聘人手，目前已有72個公務員職位。

環境及生態局指出，今屆政府大幅增加「綠在區區」數量，並在約50個屋苑增加相關設施，廚餘收集點亦由約170個大幅增加至約1,100個，家居廚餘收集量在短短一年由不足一公噸至現時增加約5倍。