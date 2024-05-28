政府終跪低 暫緩垃圾徵費

環團斥欠減廢決心 促部門帶頭實行 醞釀近20年，3年前終於立法的「減廢火車頭」垃圾徵費未正式實施已停駛，港府昨日決定暫緩垃圾徵費，不會在今年8月1日實施，但未有交代具體再實施的日子。當局解釋，主要因市民普遍反對如期實施徵費；回收配套覆蓋仍然有限等，強調改變700萬港人的習慣「不急於一時」，未來會增加回收配套等，明年中再交代進度。議員大多認為押後徵費的決定「務實」，建議把握時機推動減廢回收教育。環保團體則批評港府欠減廢決心，促當局先在政府部門等帶頭實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢。

兩度押後的垃圾徵費在兩個月「先行先試」後，港府昨日在立法會兩個事務委員會聯席會議上宣布暫緩實施。當局解釋民間研究調查均顯示，近80%市民反對如期推行徵費，認為需押後或分段實施，甚至擱置計劃。試行計劃結果亦顯示，市民認為垃圾徵費的操作繁複，大部分住戶並無善用指定袋；分揀垃圾大增清潔工的工作量；亦令餐飲業和安老院舍的經營成本上升，難以經營等。

明年中交代工作進度 當局又承認，現時社會回收文化的根基不足，回收網絡和設施的覆蓋增加後仍是不足等，因此暫緩實施垃圾徵費，但指會不斷監察和評估社會減廢和改變處理垃圾習慣的成熟情況，強調改變習慣不可以急於一時，處理多項的問題和項目需時，需要按部就班，明年中再向立法會匯報工作進度。

環境及生態局局長謝展寰則指，當局會認真處理「先行先試」的結果和坊間反映的問題，包括免除前線員工的法律責任，減輕前線工作的困難，大型垃圾的處置，甚至循序漸進式推行徵費。他提到，徵費僅為廢物管理之中一環，會繼續推進現代垃圾焚燒發電，確保2035年停止使用堆填區處理垃圾。

未正面回應需否問責 被問到有否官員需問責，港府指垃圾徵費的影響面是史無前例，局長謝展寰已盡心盡力，形容「事非經過不知難」，重申暫緩的決定務實正確，甚至是「唯一決定」。

議員狄志遠認為押後徵費務實，但不希望徵費胎死腹中。他批評當局過去兩年沒做好準備，多個問題早已發現但遲遲未被解決。狄要求請當局先在半年內提交中期報告，一年後再交代詳細報告，供市民及議會監察。

環團綠色和平表示，當局不設實施日期下暫緩徵費，變相無限期擱置，反映政府對整體減廢政策欠缺決心，亦沒有以身作則先實行徵費是不負責任。綠領行動亦擔心欠缺實施時間表會令大眾難及早準備，促港府應拿出勇氣及遠見，按部就班，分階段實施推行垃圾徵費，包括由政府部門和公營部門帶頭先行，再進一步延伸至不同界別，以至三無大廈、鄉郊等涉及處境較複雜的處所及地點。