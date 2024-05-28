世紀暴雨淹浸多區 申撥95億改善排水

【本報訊】去年9月風暴過後遇上「500年一遇」的世紀暴雨，令柴灣、黃大仙等地一時間變成「澤國」，石澳道有路段更因山泥傾瀉損毀而全線封路一天，石澳有如被困孤島。發展局就7項雨水排放系統改善工程，包括黃大仙及港島東區等曾發生較嚴重水浸事故的地區，向立法會財務委員會申請逾95億元撥款，預計今年第3季起展開工程，並於2028年第1季至2030年第3季陸續竣工。

料5年內分階段完成 發展局提交立法會的文件指出，去年9月本港接連經歷極端天氣的挑戰，包括超強颱風蘇拉及特大暴雨，導致多區出現嚴重水浸，為進一步應對近年愈趨頻繁的極端天氣，政府需要加強防洪能力，繼續推展防洪基建設施。

黃大仙是世紀暴雨重災區之一，港鐵站因雨水倒灌而淹浸，列車服務需要暫停，而鄰近的黃大仙中心更被洪水淹沒。不少議員批評當局斥資規劃興建蓄洪池多年，但仍未落實，文件指渠務署計劃在摩士公園建造一所容量約4.7萬立方米的地下雨水蓄洪池、修復蒲崗村道現有雨水排放系統等，將於撥款獲批後盡快展開工程，預計5年內分階段完成，其中地下雨水蓄洪池預計約在4年半完成。當局又指現時已進行同步招標，以便工程能盡早展開。