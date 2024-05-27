垃圾徵費波折多 民意逆轉難推行

垃圾徵費由今年4月1日押後至8月1日全面實施，然而，日前完結的「先行先試」計劃劣評如潮，社會各界均對能否如期推行存疑；有政黨早前公布在多區進行的問卷調查，結果指60%受訪市民反對徵費模式。現時各界反應都是對計劃未有充分認知、回收配套及支援不足等，若然政府急就章實施，不但爭議性極大，甚至會有反效果。

種種迹象都顯示，8月1日落實執行垃圾徵費，由舉棋不定到如今更變得相當渺茫！政府今日將公布垃圾徵費的路向。有消息指政府將不會如期於8月1日推行計劃，亦不會定下具體實施日期。不定下具體實施日期，倒是英明決定，皆因一改再改，若然都無法依期實施，政策臨門一腳又煞停，有損政府威信，確實「好瘀」！反正這個垃圾徵費從2005年提出至今，醞釀近20年，要真正實施，再拖多十年八載，亦不為過也。

政府不硬推，大可以說是虛心聽取民意，改變政策亦非「跪低」，何況聽取意見表示政府有胸襟，認真考慮對垃圾徵費的看法，涉及700多萬市民的生活習慣，豈能不顧現實，一意孤行逆民意硬推，那不是等同撞山？消息又指，當局將向公屋住戶免費派發指定垃圾袋半年，讓市民適應使用指定袋，並會有條件向私樓住戶派指定袋。若然擱置又沒有再定下具體實施日期，再向公屋住戶派指定袋，其實是多此一舉，調查指有納入「先行先試」計劃的「三無」大廈住戶稱，觀察到許多租戶基本上不使用指定垃圾袋，且因缺乏回收配套設施，難做到減廢；亦有長者住戶稱指定袋質素差，需套兩個袋，這豈不是反造成浪費？向公屋住戶及有條件向私樓住戶派指定袋，恐怕更加重當局工作量，且造成擾民！

議員之間亦有不同聲音，有議員指政府可以保留垃圾徵費的主體法例，廢除實施日期的附屬法例，待經濟好轉、社區配套設施等到位，才考慮推行；亦有議員認為，應如期推行垃圾徵費，但可以全港免費派袋一年，規定市民要使用。事實上，若然擱置就無謂再添煩添亂，「規定市民要使用」只會是一廂情願，因為無從監管。

垃圾徵費原意是喚醒市民環保意識，從源頭減廢，政策原本十分正面，對社會的未來發展亦是好事；不過現時各界反應都是對計劃未有充分認知、回收配套及支援不足等，急就章的推行計劃只會有反效果，以及惹來不絕的反對聲音。

垃圾徵費政策波折多多，凸顯政策未完善，民意才會大逆轉。政府理應痛定思痛，查找不足，並針對遺漏，積極找出解決方法。有環保團體曾做公民實驗，發現一半家居垃圾屬於隨產品附帶的外賣餐具及無謂包裝，其餘主要為廚餘。所謂「無謂包袋」亦即過度包裝，一件物件或食品，為求達到「靚」的吸睛效果，廠家不惜包完一層又一層，其處理廢物的責任轉嫁予市民，造成「企業生產，市民埋單」的不公平現象。政府有必要正視此現象，訂定清晰減廢目標。萬事起頭難，政府推行「綠在區區」不能說全無成績，只是還要加把勁，尤其在處理廚餘方面要到位。配套做得好，方便到市民，民意自會樂意從源頭減廢，為環保出一分力。