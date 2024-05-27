橫眉冷看：寶島藝人受脅迫？

有「天團」之稱的台灣樂隊五月天，近期經常成為新聞焦點。去年11月，五月天在上海開演唱會，其中有5首歌曲涉嫌假唱，若然屬實，非但要罰款，甚至可能被禁止再到內地演出。

假唱疑案經當局調查後，至本月終於還五月天清白，報告指當日的演唱貨真價實，並無作大規模修飾。事情剛剛終了，五月天馬上又因另一問題，成為新聞焦點。樂隊的主音歌手阿信，日前在北京演唱會上高呼「我們中國人」，及後又在微博發文，支持海峽兩岸統一。不少好事者由是懷疑，五月天當日其實是假唱，今趟獲得平反，是與大陸官方作了秘密交易。

此事牽涉到兩個有趣的問題，第一，假唱真是死罪嗎？第二，台灣人只會在受威脅下，才會支持兩岸統一嗎？事實上，人們往往誇大了假唱的嚴重性，其實在演唱舞曲時偶爾「咪嘴」，是常見現象，不獨今天如是，即便是上世紀八、九十年代，很多國際級歌手也會這樣做。當年香港歌星梅艷芳到海外表演，跟好些世界級巨星同台，她坦言，不少外國名歌手都會「咪嘴」。尤其是狂歌熱舞時，演唱者的身體強烈擺動，聲音很難穩定如恒，故偶爾假唱，也是情有可原，只要不是每首歌都如是便行。至於五月天在上海站演唱快歌時有否「咪嘴」，會聽的人，其實一聽便知，如今官方說沒有，嗯，我就相信是沒有吧。

至於支持兩岸統一，從來都是部分台灣藝人的心聲，他們久居大陸，住在北京、上海的時間，遠比寶島多。待得久了，自然知道今日大陸的生活水平以至人們的快樂指數，都不比台灣差。既是如此，希望兩岸統一便是人之常情，表達這樣的心聲還須受人脅迫嗎？