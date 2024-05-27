強詞有理：峰會有何用

在南韓不斷懇求之下，中日韓三國峰會時隔4年半後終於再次舉行，作為主辦方的首爾當局自然充滿期待，聲稱今次峰會將成為三國合作體制完全恢復、正常化的節點。是嗎？顯然言過其實，南韓和日本都是美國的附庸甚至是奴僕，根本身不由己，只要主人一聲令下，馬上就要歸隊，怎麼可能與中國真誠合作？正常化又從何說起？這種峰會不過是國際公關騷，沒有甚麼實際意義。

尤其是日本，一向對中國充滿敵意，近年緊跟美國政策，更是衝在反華第一線。日前台灣賴清德就職，日本30多位議員跑去湊熱鬧，是觀禮人數最多的國家，其氣燄之囂張可見一斑。中國駐日大使吳江浩警告：「如果日本將自己綁上分裂中國的戰車，日本民眾將被帶入火坑。」日本媒體將火坑說成火海，大肆渲染一番，東京當局更是氣急敗壞，稱「相關言論極不恰當」，向中方表達強烈抗議。

其實沒有甚麼好抗議的，小日本公然宣稱「台灣有事即日本有事」，難道此等言論就很恰當？先撩者賤，小日本至今沒有認真反省侵華罪行，反而一再干涉中國內政，應該表達強烈抗議的是中方，而不是日方。中國外交部發言人華春瑩在社交媒體發布一張《波茨坦公告》主要條文的圖片，根據開羅宣言，日本主權僅限於本州、北海道、九州、四國以及戰勝國所決定的其他小島。也就是說，台灣早就與日本無關，甚至琉球群島也不是其領土，小日本憑甚麼說「台灣有事即日本有事」？

非常同意這種說法，不是中國人不原諒日本，而是日本從來沒有打算放過中國。過去日本多次發動侵華戰爭，至今依然野心不死，但自知已不是中國的對手，只好狐假虎威，充當美國遏華打手，不斷挑釁生事。特別是在台灣問題上，小日本跳得最歡，比美爹更加狂妄，也更加明目張膽。

有人形容，日本的思維模式和美國完全不同，這是一條沒有任何邏輯的瘋狗，可謂一語中的。美國從來不打無把握之仗，面對愈來愈強大的中國，絕對不敢輕舉妄動；而小日本顯然不同，對中國一直虎視眈眈，即使力不從心，也總想冒險一試。對付這種瘋狗，你不打牠，牠就會一直咬你，唯一辦法就是高舉打狗棒。目前中國打狗棒的威力顯然還不夠強大，只有繼續提升軍力，方能有效嚇退瘋狗。