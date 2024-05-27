龍吟虎嘯：抗統三策 有等於無

大陸將台灣領導人賴清德520「登基」演說定性為「台獨自白書」之後，解放軍一連兩日在台島周邊舉行海陸空圍台演訓，展開對海突擊、對陸打擊、防空反潛等科目訓練，檢驗實戰能力。這次演訓的實戰性和可以一舉拿下台灣的戰略意圖，是兩年多以來最強、最有震懾性的。大陸官方表示，演習是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力懲戒，是對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

其實，事情的嚴重性和對「台獨」分裂勢力的災難性不止於此。今次軍演擺明的「車馬炮」、「舞刀弄槍」，表明兩岸已臨近「武統」開戰邊緣，解放軍是隨時動真格的。中國統一大業的完成，可能比許多人想像快得多，就像當年共產黨領導的中國人民解放戰爭，只用3年半就完成；渡江戰役後，不到幾個月就橫掃千軍如捲席，解放了大半個中國。當今之世，中國大陸的實力、決心和決斷部署、一聲令下解決台灣問題，其勢之猛、其速之快，恐怕也令許多人意想不到。

更何況，當年共產黨的力量遠弱於國民黨，國民黨還得到美國強力支持，結果打了一年，國民黨的「全面進攻」不得不改為「重點進攻」；又不到一年，「重點進攻」改為「戰略防禦」，之後一年全面潰敗，竄逃台灣。現在解放軍對台已佔碾壓性優勢，一旦動手，勢必快得驚人。

對於目前的形勢和突飛猛進的發展，賴清德當局、白宮、五角大樓能不怕嗎？當然怕！有甚麼應對預案嗎？當然會有，但等於沒有。其預案有下、中、上三種：下策是拚命頑抗，要和大陸打到底；中策是打幾下子再看，給陸方造成重創，給美國和盟友贏得支援時間，盡量獲得與大陸談判的時間和本錢；上策是見勢不妙，現在就和大陸談。

這下、中、上三策，台灣當局不是不敢用，就是完全沒有把握用，就是堅持頑固「台獨」立場拒絕用。因此，「此等預案」似有若無，有等於無也。