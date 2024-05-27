坦言集：引發大戰

北約秘書長呼籲成員國解除限制，允許軍援烏克蘭的武器可以攻擊俄羅斯境內，這代表北約與俄羅斯之戰的進一步惡化。

烏克蘭使用來自北約的武器侵襲俄國境內城市，已成日常之事，只是偷偷摸摸。烏軍的襲擊應有北約軍隊的支持和參與，特別是電子引導和破壞俄方的電子防備。不過未到大規模的作戰，小打小着，北約對俄的反擊有所顧忌。

可是烏軍在戰場上潰敗，形勢惡劣，俄羅斯總統普京提出在現有戰線基礎上停火談判，反映戰場上的主動權在握，烏軍無力反撲。如此停戰，正好解決烏克蘭戰爭的僵局，抑止進一步戰爭帶來對烏克蘭國土的毀滅，可是北約（實質是美國）不作此想，它的目標是俄羅斯不被打敗的話，也不能讓其勝利。烏克蘭境內戰場打不過的話，便要把戰場全面擴及俄羅斯境內，用烏克蘭名義，實質是北約軍隊執行，以空襲俄境軍隊後勤、基建以至平民設施，來打擊俄軍在烏國境內的進軍。

美國與北約的設想，是俄羅斯的反制只能限於烏克蘭，不敢公開地與北約開戰。美國決意把烏克蘭讓俄軍毀滅，換取俄羅斯的戰爭受挫。假若俄羅斯在痛極之下，毅然出手打擊在烏國內外的北約攻擊力量，一如兩年前北約用烏克蘭東部的種族清洗來引俄羅斯出兵作戰，美國的意圖便是把烏克蘭戰爭擴大至北約與俄羅斯之戰，把戰場由烏克蘭一國擴大至俄羅斯與歐洲更大的範圍，變成新一場歐洲大戰。

與二次大戰不同，那時是英美法蘇與德意之戰，德國戰敗，同時英法淪為美國附庸，戰爭破壞了歐洲各國包括蘇聯與東歐的經濟、政治與民生，把歐洲倒退幾十年。今次若歐戰起，便是歐洲各國在美國督促下與俄羅斯戰爭，又一次引致歐洲包括俄羅斯的大破壞，美國再一次可確立霸權，把歐俄同時打敗。

美國以北約公開襲擊俄羅斯，普京會否再次的強硬應戰呢？對普京而言，俄羅斯不能敗，敗則俄羅斯二、三百年的崛起便告中斷，以至被美國分裂為若干小國，一如蘇聯和南斯拉夫。烏克蘭的毀滅已證明，在美國的陰謀下，俄羅斯是戰與不戰都會陷於困境。普京應會再來決戰，美國的挑釁對俄羅斯來說，是不能不應戰，不應戰只會被炸至民心軍心瓦解。當前形勢只待美國甚麼時候加大對俄境空襲來引發大戰，中國亦應要開始備戰了。