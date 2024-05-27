疑戴綠帽借醉意 躁夫斬甩妻手指

12歲女挺身護母 頭手背連中多刀 中環一名住在過渡性房屋的暴躁丈夫，近期因為懷疑被「戴綠帽」，對妻子諸多猜疑，屢起爭執。他昨日凌晨疑於酒後燃起妒火，再次責問妻子不忠，雙方口角期間，有人在怒火中燒下擸刀斬妻，並且斬傷上前勸阻的孻女，兩母女捱斬後頓成血人，負傷逃走落樓，由街坊協助報案。執法人員奉召上樓搜索，其後在現場拘捕涉事丈夫；至於遇襲母女的傷勢並未危及生命，惟母親身體多處中刀，連手指亦遭斬斷。執法部門正跟進事件，深入調查血案過程及來龍去脈。

事發現場為卑利街72號一個位於一樓的過渡性房屋單位，據悉，姓阮（58歲）男戶主、其姓蘇（53歲）妻子及兩名分別14歲和12歲的女兒在去年3月遷入上址，當中阮男是內地人，他近期因為懷疑妻子與人有染，導致雙方關係緊張。昨日凌晨約3時，阮男獨自在家「飲悶酒」，及後見到3母女一同歸家，他又再提起心中猜疑，向蘇婦興師問罪。

3母女跑落樓下求助 至清晨近5時，雙方仍然口角不斷，有人懷疑在酒精影響下情緒失控，取出一把長約30厘米的菜刀斬向蘇婦，在場兩名女兒眼見事態嚴重，奮不顧身上前制止，但是蘇婦仍被砍傷頸、背及手腳，其中左手尾指被斬斷，右手手指遭重創至幾乎甩脫；挺身護母的孻女亦告掛彩，頭部左側、背部及手指捱刀流血。3母女手無寸鐵，無法招架，只好跑落樓下求救，附近街坊察覺出事，慌忙代為報案。

疑兇走廊徘徊被制服 執法人員穿着防護裝備及持盾牌到場，迅即尋獲正在大廈走廊徘徊的阮男，隨即將其制服，並以涉嫌「傷人」拘捕他；受傷母女即場接受包紮敷治，其後清醒被送院治理，二人暫時無生命危險；至於長女幸無受傷，由人員帶走助查。另外，事件處理過程中發生一段小插曲，一輛執法車輛停泊在上址對開斜路位置時，懷疑有人員在匆忙間操作失當，導致車輛撞向石級，其中一道車門因而甩脫損毀。

警車誤撞石級甩車門 事發單位外留下血路，走廊、梯間染有血印，大廈門口亦見到大攤恐怖血漬。住在涉事單位樓上的女住客表示，過往多次聽到該單位傳出爭吵聲，今次吵得尤其激烈，更一度聽到女事主尖叫。該名女住客感到擔心，於是透過窗門查看，未料見到女事主走出大廈，滿身鮮血倒臥街頭，其女兒亦傷痕纍纍，她大吃一驚，立刻叫醒兒子致電報案。她續指，本身與涉事家庭不相熟，不清楚發生何事，但她與兒子目睹觸目驚心的畫面，此後都害怕得難以入睡。

社會福利署回應傳媒查詢時表示，涉事家庭為社署社工跟進的個案。社工已聯絡有關家庭，並會按有關家庭的福利需要提供適切協助。另外，房屋局指昨日得悉事件後，已即時聯絡項目營運機構樂群社會服務處了解，並要求機構須妥善和全面跟進，包括為涉事住戶提供適切協助，以及積極配合執法部門調查。據了解，涉案家庭在去年3月中旬開始入住上址，當時樂群社會服務處曾經接觸該家庭，得知該夫妻過往曾發生爭執。處方在事發後已聯絡長女，了解她們的需要。