座駕互撼揭藏毒 拘兩男女

【本報訊】昨日早上9時許，一輛深色私家車沿將軍澳運亨路右轉入寶康路時，與一輛沿寶康路相反方向駛至灰色私家車相撞。深色私家車車頭毀爛，灰色私家車則右車身凹陷，車內安全氣袋彈出，兩車橫亘路中央，途人見狀報案。深色私家車男司機落車後逃離現場，並把懷疑毒品拋棄，但被兩名熱心途人截停。

逃走遭兩途人截停 救援人員接報到場，深色私家車男司機及女乘客，分別頸部及胸部受傷，男司機更需要戴上頸箍固定傷勢。灰色私家車姓林（51歲）男司機頸部受傷。執法人員圍封現場調查，在深色私家車女乘客手袋內、該車旁邊地面、及附近花槽檢獲約8.4克懷疑霹靂可卡因、及約53.4克懷疑氯胺酮，市值約3.6萬元。人員召搜索犬到場搜車，惟未有進一步發現。

人員進一步調查深色私家車司機背景，揭發他無持有有效駕駛執照，亦因感化令被通緝。因此，該名姓殷（27歲）司機涉嫌販毒、不小心駕駛、無牌駕駛及駕駛時沒有第三者保險而被捕；車上姓馬（42歲）女乘客，則涉嫌藏毒及協助及教唆他人無牌駕駛被捕。其後，殷男、馬女與林男，分別由救護車送院治療。據悉，林男當時擬駕車接載外母往教會，未料遇上意外打亂行程。