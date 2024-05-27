要聞港聞

Tesla掃欄剷安全島

Tesla失事撞毀鐵欄及剷上安全島。 Tesla失事撞毀鐵欄及剷上安全島。
Tesla失事撞毀鐵欄及剷上安全島。
【本報訊】一輛Tesla電動車於昨晨7時許，沿沙田火炭路右轉源禾路時失事，掃毀約6米長鐵欄後，再剷上行人安全島始停下。電動車車頭呈「V」字形凹陷橫亘路中，鐵欄和汽車碎片散落一地。事件中，姓鍾（53歲）男司機沒有受傷，意外原因有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc