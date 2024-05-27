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Tesla掃欄剷安全島
Tesla失事撞毀鐵欄及剷上安全島。
【本報訊】一輛Tesla電動車於昨晨7時許，沿沙田火炭路右轉源禾路時失事，掃毀約6米長鐵欄後，再剷上行人安全島始停下。電動車車頭呈「V」字形凹陷橫亘路中，鐵欄和汽車碎片散落一地。事件中，姓鍾（53歲）男司機沒有受傷，意外原因有待調查。
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