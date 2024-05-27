直插箭嘴車尾 城巴劏開釀8傷

【本報訊】一輛由藍田開往機場的A22路線載客城巴，於上周六晚上11時許，駛至北大嶼山公路近白芒附近懷疑失控，猛撼慢線一輛箭嘴工程車車尾，城巴左車身被削開，車窗粉碎，車上多名乘客受傷，被撞箭嘴車車尾防撞架被撞毀，幸車上無人受傷。

消防員接報趕至展開救援，城巴姓廖（63歲）車長及車上4男3女（27至54歲）乘客同告受傷，經初步治理傷勢後，8人均清醒送院救治。執法人員正調查意外經過及原因。消息指，涉事箭嘴車剛停車於上址，隨即遭駛至的城巴撞向車尾。

乘客指車速不算太快 事發時，一名姓鄭男乘客坐於上層近樓梯位置，他表示當時巴士車速不算太快，意外一刻聽到「嘭」一聲，他見坐於前排的4名乘客受傷淌血，而後排則有乘客跌倒地上，場面一片混亂。另外，一名外籍男乘客於意外中被撞甩牙。

城巴發言人表示，一輛城巴機場快綫往機場方向的A22號線巴士，於北大嶼山公路涉及一宗交通事故，該巴士及另一工程車損毀。事故中，車長及多名乘客受輕傷送院治理。城巴已即時暫停該車長駕駛職務，並會配合執法人員調查。