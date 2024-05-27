的士相撞 鐵騎士女乘客俱亡

疑衝燈肇禍 雙雙拋飛墮地 兩名男女昨駕乘電單車，駛經旺角彌敦道與亞皆老街交界十字路口時，與一輛載客的士發生猛烈碰撞。電單車被撞至爛如廢鐵，鐵騎士與女乘客雙雙被拋上行人路昏迷不醒，一名六旬男途人也被汽車碎片擊中頭部流血，的哥與男乘客亦告受傷。鐵騎士與女乘客送院經搶救後俱告不治，執法人員經初步調查後，懷疑電單車衝紅燈釀成慘劇，呼籲目擊意外經過市民提供資料。

意外中喪生男女分別姓陳（22歲）及姓張（24歲）， 陳男報住筲箕灣愛東邨，張女與家人居於牛頭角樂華北邨。昨凌晨2時許，陳男駕駛電單車載同張女，沿亞皆老街往櫻桃街方向行駛至彌敦道交界路口，適時一輛載客的士亦沿彌敦道往深水埗方向馳至，結果兩車收掣不及相撞。由於撞擊力巨大，陳男與張女俱被拋離電單車及飛上行人路，陳男趴於一銀行門口梯級上一動不動，張女不省人事倒臥約10米外的行人路中。

69歲途人遭碎片擊中 電單車嚴重毀爛，的士車頭也破爛不堪，泵把甩脫兼安全氣袋彈出，兩車的碎片向四周飛彈。一名姓王（69歲）男途人猝不及防，遭碎片擊中頭部淌血，負傷坐於銀行梯級上待援。姓楊（27歲）金毛的士司機及姓施（38歲）男乘客則四肢受傷，目睹意外市民紛紛致電報案。

救援人員趕至時，陳男、張女俱已經奄奄一息，立刻替二人施心外壓急救，繼而把他們急送廣華醫院搶救，可惜二人分別於凌晨3時55分及3時43分被證實死亡。據了解，事發時電單車沿亞皆老街左三線行駛，的士則沿彌敦道左二線行駛，懷疑電單車衝紅燈釀成慘劇。現場所見，一列行人路鐵欄被撞毀，車輛零件四散於路中。

巴士轉彎夾困過路男 此外，昨日下午5時許，一輛1A路線雙層九巴於彌敦道北行左轉入亞皆老街時，一名站於鐵欄外等候過馬路男子，被夾於巴士與鐵欄之間動彈不得，巴士車長見狀停車及報案。救援人員到場動用工具撬開鐵欄，約20分鐘後把被困男子救出，再由救護車將他送院治療。受意外影響，彌敦道往深水埗方向近亞皆老街行車線一度封閉。

上述路口過往曾發生嚴重交通意外，2017年11月1日，一輛A21線城巴經彌敦道左轉入亞皆老街時，將一名18歲內地少女撞倒，並輾過其右腿，令她需要截肢。肇事城巴司機承認一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，被判監11個月，停牌兩年。