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獨立屋遇竊失財500萬
【本報訊】上周六晚上10時許，屯門青山青盈路一獨立屋姓林（46歲）女子報案，指發現住所一窗戶疑被撬開，屋內有搜掠痕迹，懷疑遭爆竊。執法人員接報到場，戶主經初步點算，失去一批約值490萬元的金飾、約兩萬元人民幣及約6萬元現金。案件列「爆竊」，暫未有人被捕。
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