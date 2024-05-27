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八鄉冧樹橫亘行車線

荃錦公路有大樹倒塌。 荃錦公路有大樹倒塌。
荃錦公路有大樹倒塌。
【本報訊】昨日中午約12時半，執法部門及消防接獲報案，指八鄉荃錦公路近石崗村一個彎位，有一棵高約20米的大樹倒塌，橫亘路中，造成行車線受阻。消防奉召派員到場，利用工具鋸斷大樹，再將之移至一旁，留待工人處理。受事件影響期間，上址來回線需要暫時封閉。
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