大坑西邨民質疑回遷安排 申法援提覆核

【本報訊】石硤尾大坑西邨清拆重建在即，大坑西原居民暨居民申訴組昨舉行居民大會，有申訴組成員質疑，負責興建及管理該邨的平民屋宇有限公司無法履行5年後安排邨民回遷，要求確實回遷權及安排後續租金津貼，並已申請法援提出司法覆核，要求公開平民屋宇與市區重建局簽訂的相關合作備忘協議。

促公開合作備忘協議 就重建大坑西邨，平民屋宇提出兩個安置方案，居民可選擇領取租金津貼，5年後回遷；或領取一次性津貼後永久遷出。市區重建局2021年與平民屋宇簽訂合作備忘協議，同意參與推動大坑西邨重建工作，擬換取重建後超過75%土地面積，並由廉租屋邨土地用途改變為首置單位出售。

申訴組成員黃先生表示，平民屋宇及市建局於2022年2月向地政總署提交換地及批地申請，但仍未獲批，質疑平民屋宇無法保證5年後可安排邨民回遷。

他指，上屆政府曾表示，平民屋宇與市建局合作落實重建項目，先決條件是要妥善安置原有租戶，惟平民屋宇代表律師回覆文件指，從未向當局承諾要妥善安置邨民，他已於上周四（23日）向法律援助署申請法援提出司法覆核，要求公開市區重建局於2021年與平民屋宇簽訂的合作備忘協議，並批評未有公開諮詢居民意見，難以判斷協議是否存在對居民不公平或不合理之處。

平民屋宇表示，截至上周五（24日），已收回大坑西邨約98%住宅單位，餘下約10多戶正準備搬進已獲編配的過渡性房屋或經恩恤安置編配的公屋，其餘屬違約佔用者，企圖故意拖延大坑西邨重建計劃，令絕大部分接受重建的居民不能如期回遷，已向該批違約佔用者啟動法律程序收回單位，當中部分個案已獲法庭判決，將進入下一步法律程序收回單位，亦會追討相關法律費用及其他因而造成的損失。