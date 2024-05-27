個人遊 8市今起可申簽注 議員料消費力較強

【本報訊】「個人遊」新增8個內地城市，當地居民可由今日起申請簽注以個人身份訪港。有議員認為相關城市的居民會歡迎計劃，預計訪港過夜旅客會上升之餘，消費力亦較強，但不會出現食兩餸飯或影響民生的情況；亦有議員指新增城市涉及少數民族居住地，餐飲業可考慮提供清真菜式以作款待。

今日起可申請「個人遊」簽注訪港的新增內地城市，分別為山西省太原市、內蒙古自治區呼和浩特市、黑龍江省哈爾濱市、西藏自治區拉薩市、甘肅省蘭州市、青海省西寧市、寧夏回族自治區銀川市，和新疆維吾爾自治區烏魯木齊市。

盼能提振本地零售 議員楊永杰指有關城市在地理上，多位處北方或西部，距離嶺南一隅的香港較遠，當地居民過往同香港交流機會不太多，預料申請簽注人數踴躍。他指新增的個人遊城市跟廣東地區相比，來港的交通費用無疑較高，例如往返哈爾濱和香港的直航航班票價需數千元，因此能負擔訪港旅費的多是消費力較高的旅客，相信來港遊玩會逗留好幾天，應該不會出現食兩餸飯、或影響本地民生的情況。他又提及新增的8個個人遊城市並非全都跟香港有客機直航，建議航空公司與相關城市商討增設直航班次以便利旅客。

批發及零售界議員邵家輝亦預料計劃反應良好，因有關城市的居民來港過去多採取跟團方式，如今能以個人簽注來港旅遊，對提振本地零售業有一定幫助，加上8個內地城市屬於省會級數，居民消費力較強，來港旅遊消費購物，相信化妝品、金飾或珠寶等奢侈品會受歡迎。他又建議餐飲業界不妨提供一些清真菜式，事關8城市當中有少數民族居住地。