澳門消息：墮公檢法騙案 2女共失逾180萬

【本報綜合報道】澳門續爆「公檢法」騙案，兩名本地及內地女青年先後中招，分別被指名下電話發放大量不法短訊，接受「公安」視像調查後按指示轉帳，最終分別被騙逾176萬澳門元及9.5萬港元。當地執法部門正對兩案展開調查。

訛稱被通緝涉發詐騙短訊 首案事主為內地女青年，今年3月19日收到自稱「出入境人員」的男子來電，對方指事主名下電話發放大量賭博短訊，隨後將電話轉接至「公安」人員。事主與對方通電話期間，被指控涉及嚴重犯罪，同時被內地執法部門通緝，要求事主接受視像筆錄。

為令事主「入局」，騙徒在視像時出示與其有關的「通緝令」及拘捕文件，同時要求事主對事件保密。事主按指示轉帳78萬澳門元「保證金」，隨後又購買39萬澳門元銀行本票存入對方指定銀行帳戶。得手的騙徒食髓知味，要求事主到香港的銀行櫃員機入數，事主再按指示照做，4月及5月期間兩度赴港轉帳，直至近期與父親談及事件時懷疑被騙，本月19日報案。

另案一名澳門女青年亦同樣中招，騙徒訛稱事主有緊急文件待簽，其後又指事主名下電話發放大量詐騙短訊，要求事主到珠海租住酒店接受監視及視像調查，事主照做並按指示轉帳9.5萬港元，至近日在網上看到防騙宣傳時方知被騙，上周日（19日）報案。