研羅湖建4億元農廈 豬場嘆難集資

【本報訊】本港禽畜農場日漸式微，加上受北部都會區發展，當中不少養豬場面臨收地。漁護署透露，正在羅湖附近覓地供興建多層式農場，估計大樓造價數以億元計，農戶可申請農業持續發展基金並自行集資興建。不過，有豬場就估算涉及投資達4億元，需40年才回本，憂無法承擔龐大的投資，而政府就指無意由當局興建大廈再租予業界。

當局無意興建再租出 漁護署長梁肇輝接受傳媒訪問時指， 本地養豬業要持續發展，污水、廢物、氣味處理、生物保安等，都要達現代化水平，亦要地盡其用，故正研究在羅湖附近覓地興建多層式農場，估計多層式大樓造價數以億港元計，而基金撥款進行的規劃研究顯示多層大樓方案財務上可行。

漁護署回覆查詢時證實，當局已預留多幅於上水一帶的政府用地供業界發展多層式禽畜養殖場。而基於生物保安、疾病防控及農場管理等考慮，同一座樓房將限制只飼養一種動物，另視乎土地面積，可同時興建多於一座多層式禽畜養殖樓房。

有位於落馬洲的農場場主稱，已獲悉土地2026年將收回，業界普遍支持讓豬「上樓」，但顧問初步研究估計興建3層大廈需數億元，即使10個豬場都難以籌集巨款，預計需40年才能回本，加上政府暫未公布具體方案，盼政府能興建大廈再租給業界。元朗有農場需在2029年遷離，場主稱收地變相扼殺農場經營權，難另覓地點再經營，政府需考慮香港建樓成本較內地貴，視乎有否足夠支援業界興建農廈。