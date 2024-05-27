工地 安全智慧系統 3招鼓勵應用

標籤減巡查 提升資助額 強制性參與 本港建築工地不時發生意外，引起業界及政府關注工地安全事宜。發展局局長甯漢豪昨日發表網誌，稱政府推動建造業界廣泛應用「安全智慧工地」系統，惟私人工程使用系統的程度仍然偏低，因此政府推出「安全智慧工地」系統標籤計劃、擴大建造業創新及科技基金資助範圍，以及強制要求私人建築工程採用該系統3項措施，鼓勵和協助業界廣泛應用系統，各業界代表均對相關措施反應正面。

「安全智慧工地」系統簡稱「4S」（Smart Site Safety System），發展局工程師（工務政策）梁皓觀指，首項措施就是局方與建造業議會（議會）合作推出的「安全智慧工地系統標籤計劃」。標籤會擺放在地盤外圍當眼處，而未有獲發標籤的工地，政府部門會加強日常巡查和審查，預計初期約500個工地參與計劃，估計今年7月有第一批約100個工地獲頒標籤，並於年底前大致完成全部批核。

業界代表均反應正面 第二項措施是關於進一步資助私人工程項目應用系統，建造業創新及科技基金自去年4月1日起，已將每位申請者可用於「安全智慧工地」系統的資助額提升至750萬元。為進一步支援業界採用系統，發展局和建造業議會為多種不同類型和規模的私人工程推出相應的「安全智慧工地」系統產品組合，簡稱「4S套餐」，為業界提供全面產品資訊，方便選擇合適科技產品作應用。

至於第3項措施則屬強制性，屋宇署由今年7月1日起，在首次批准上蓋結構圖則或批准經重大修訂的上蓋結構圖則時，將根據《建築物條例》施加相關條件，規定凡預算建築成本超過3,000萬元並涉及使用流動機械及塔式起重機（俗稱天秤）的建築工程，註冊承建商須採用兩項「安全智慧工地」系統，即流動機械警報系統及天秤的警報系統，以提供合格監督。

香港地產建設商會建造小組委員會委員梁維健指，發展商希望每一個項目都能夠順利完成，包括質量、時間等，尤其最重要是工地安全方面；香港房地產協會副會長施家殷指，會將推動4S這個訊息帶給會員，盼做到每天齊整上下班。

至於香港建造商會副會長孔祥兆形容，4S有安全管理，亦可增加公司競爭力。建造業議會安全智慧工地系統標準化專責小組主席彭一邦亦相信實行4S後，管理人員無時無刻都可於控制中心監察工地情況，在未發生事故前已可就出現安全風險的情況作出改善。