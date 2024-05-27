醫健：藥到病除：人工心瓣如何選擇

一般人的心臟有4塊心瓣，包括二尖瓣、三尖瓣、主動脈瓣及肺動脈瓣，它們就像閘口，於不同時間開關，以確保血液單向流動。心瓣膜病是指心瓣的開合出現問題，有些是先天性的心瓣缺陷或缺失，亦有些是後天性的瓣膜狹窄或關閉不全，因素包括風濕性心臟病、退化性心臟等，導致血液倒流。治療方面可以利用藥物及手術，後者可選擇換心瓣手術、心瓣修復手術或心導管手術。

現時可供選擇的人工心瓣有兩種，分別是生物心瓣和機械心瓣；前者用豬或牛的動物組織造成，後者則用金屬或塑膠製成。後者較耐用，可維持20至30年，比起生物心瓣多出5年以上的耐用性。但裝上機械心瓣的患者血栓塞風險較高，因為機械心瓣更容易導致血液湍流，導致凝血異常和形成血栓，因此術後需終身服薄血藥。

除了價錢，選擇兩種心瓣時可考慮幾個因素。首先，機械心瓣更耐用，一般會建議較年輕的患者選擇機械心瓣，但由於現時更換生物心瓣的靈活性更高，有更多選擇，所以年輕患者也可選擇生物心瓣。第二，若患者本來已因其他血管疾病而需服用抗凝血藥物華法林，亦可選擇機械心瓣而毋須多服用額外藥物。第三，不同心瓣有不同的移除方法，更換機械心瓣需再次開胸，但生物心瓣可透過微創手術用導管把新的生物心瓣植入心臟，而退化了的心瓣，亦可讓它置於體內，不需要移走。兩種心瓣各有優劣，患者應與醫生商討最合適的方案。

香港醫院藥劑師學會

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