5月27日(一)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月27日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
天瑞邨30歲男子墮樓亡
墮樓案發生在天瑞邨瑞輝樓。
【本報訊】天水圍男子墮樓亡。昨日早上約6時，執法部門接獲天瑞邨瑞輝樓保安報案，指一名男子倒臥於上址對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，證實姓顏（30歲）事主已當場死亡。執法人員經初步調查，相信事主從上址一梯間墮下。現場並沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240527-0527_00176_043/天瑞邨30歲男子墮樓亡
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc