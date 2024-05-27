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天瑞邨30歲男子墮樓亡

墮樓案發生在天瑞邨瑞輝樓。 墮樓案發生在天瑞邨瑞輝樓。
墮樓案發生在天瑞邨瑞輝樓。
【本報訊】天水圍男子墮樓亡。昨日早上約6時，執法部門接獲天瑞邨瑞輝樓保安報案，指一名男子倒臥於上址對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，證實姓顏（30歲）事主已當場死亡。執法人員經初步調查，相信事主從上址一梯間墮下。現場並沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
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