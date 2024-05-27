壓力爆煲 逾7%照顧者有自殘風險

【本報訊】香港人口老化加劇，照顧者壓力「爆煲」，為應對護老者和被照顧長者的需要，賽馬會推出「護老導航照顧者支援計劃」，撥款超過2.9億元，在社區陸續設立9間照顧者中心，提供以照顧者為本的支援服務。計劃諮詢委員會召集人聶德權昨在電台節目指出，本港目前每5人就有一人是65歲或以上，當中17%長者（約30萬人）需長期護理，家庭照顧者則只有約24萬人，部分照顧者的情緒受困擾而面臨「爆煲」。

馬會設9中心 供暫託服務支援 聶表示，支援計劃設立9間中心，評估照顧者需要，提供日間暫託服務，適當介入支援及轉介個案。長者被暫託在中心時，照顧者可同時參與中心的同路人活動減壓。暫託服務收費每4小時一節30元，家庭若有經濟困難，可申請豁免。

計劃首席研究員樓瑋群在同一電台節目中指出，中心選址在公共屋邨、私人屋苑、商場、寫字樓等，希望研究哪些類型或運作模式可以做得到。計劃的核心是宣傳照顧者的身份，令大家明白人人都可能是照顧者，這個身份亦不代表是弱者。他又稱，曾訪問1,500名照顧者，當中7.5%曾與長者發生衝突或有傷害自己風險，屬於高需要群組，她希望照顧者要忘記自己的其他身份，亦要留意自己的精神健康。