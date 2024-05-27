受訪中學生坦承 逾半曾網絡欺凌

對象屬朋友同窗 侮辱嘲笑致心靈受傷 青少年是社會的未來，惟校園欺凌現象日益嚴重，已成為教育界與社會大眾關心的問題。調查發現，超過50%受訪中學生曾對朋友或同學，做過最少一項網絡欺凌行為，而約20%受訪者表示曾被網絡欺凌，當中有超過40%人曾因受欺凌而產生自殺念頭。

香港路德會社會服務處在今年1月9日至2月9日期間，於網上及學校協助下收到777份有效問卷，調查列出14項網絡欺凌行為。結果顯示約52.3%受訪者同意屬欺凌行為，包括「將你與他人的私人信息截圖並傳送給第三方或社交媒體」、「轉載或讚好嘲笑、指摘、攻擊或侮辱他人的文章或留言」及「貼文或投稿嘲笑、指摘、攻擊或侮辱他人」等。

調查亦發現，有20%受害者表示曾被網絡欺凌，並會產生不同感受及身體反應，包括有近49%感到憤怒、48%感到焦慮，以及46%感到自卑。

路德會皇后山綜合服務中心主管葉文龍指，逾40%受害者因怕尋求協助會把事情「愈搞愈大」，導致大部分情況僅受害者自己承受，亦有逾40%怕別人不相信自己、找不到合適的求助對象，又擔憂被進一步欺凌及報復，同時更會對生活造成負面影響。其中更有40%受害者曾產生自殺念頭。

誣衊「公主病」 中四女曾想輕生 中四女生Apple憶述，她曾在學校討論區被人匿名惡意攻擊指「綠茶」、「公主病」等，亦曾收過捏造事實的匿名短訊，她很害怕朋友會誤信流言而跟她絕交，感到當時自己「好冇用」而有輕生念頭，亦憂慮父母不讓她再上網，但她由始至終都沒有尋求父母協助。

負責調查的路德會皇后山綜合服務中心指，調查結果可見網絡欺凌相當具威力；當中亦有違現實欺凌權力地位之別，因任何人不論能力，也可於網絡上匿名攻擊，相對容易湊合群眾支持，令網絡欺凌易發生及較難應對。

工作小組建議，受害者可找如家長、老師、學校、社工及執法人員等第三方求助，亦建議如旁觀者察覺有朋友懷疑被網絡欺凌，可主動關心，作出情緒支援，讓受害人不感到孤單。