天然氣生產煤氣清新潔淨

【本報訊】天然氣是一種清潔、環保及低排放物的燃料。按政府最新數據，在「淨零發電」方面，政府早於1997年停止興建燃煤發電機組，煤在香港整體發電燃料組合中所佔的比例，已經由2015年的約一半，減少至現時約四分之一，而天然氣的比例則由2015年的約四分之一，大幅增加至現時約一半，而該比例在2021年僅三成。目前本港兩家電力公司，以及煤氣公司，均有使用天然氣作燃料發電及作原料生產煤氣，此舉可減少燃燒燃料時產生的廢氣，令環境更清新潔淨。

佔港供應量達七成 本港的天然氣供應，主要由中國海洋石油集團有限公司（中國海油）及中國石油國際事業（香港）有限公司（中國石油）兩家公司供應，當中中國海油佔總供應量達七成。天然氣主要由兩個位於內地的氣源，運送至龍鼓灘及青山發電廠供發電之用。當中，中國海油的天然氣供應，主要來自中國南海附近的海南島周邊海上氣田，透過一條近780公里長的海底管道輸入。而中國石油的天然氣，則由西氣東輸二線，經由深圳大鏟島輸往兩間發電廠。

另外，中國海油負責營運的深圳大鵬灣液化天然氣接收站，透過93公里長的海底管道，供應天然氣予南丫發電廠作發電之用。該液化天然氣接收站，也透過34公里長的雙線海底管道，供氣予中華煤氣公司於大埔的廠房，作生產煤氣之用。

兩間電力公司亦可以直接從國際市場採購液化天然氣，運往位於香港西南水域的海上液化天然氣接收站，再透過兩條分別長45公里和18公里的海底管道，將天然氣輸送至兩間發電廠作為發電之用。