污水廠喉管漏污泥 沙田臭氣熏天

【本報訊】昨日上午9時許，有市民報案指沙田第一城銀城街近長城街，傳出陣陣疑似坑渠污水造成的臭味。社交網上沙田區群組有網民留言稱，「沙田爆大屎渠？」、「五百年一遇的屎臭」、「喺威爾斯都聞到」；另有網民指在睡覺中被臭味嗆醒，「瞓覺被臭醒，成間屋發臭，放沐浴露，洗衣液辟臭味都唔掂」。臭味疑隨風飄散，導致馬鞍山、火炭的居民亦齊聲指臭氣熏天。在城門河畔跑步的李先生表示，昨早9時開始聞到屎味的臭味，持續約4至5小時，相信從坑渠傳出，但他不知道原因。

渠務署社交網專頁「下水水」發貼文，指近中午沙田污水處理廠內的污泥及廚餘共消化系統其中一段喉管發生故障，於廠房範圍內有小量污泥溢出。署方已即時進行緊急維修及清理工作，對今次事故引致的不良氣味及對沙田區市民造成的影響表示歉意。

傍晚完成維修 水質無異常 至晚上渠務署再貼文，指傍晚6時30分污水處理廠內的維修清理工作已經完成，現場錄得的氣味已回復正常水平。污水處理廠發生故障的相關設施亦已停止運作並進行檢查維修。根據環保署於城門河的實時水質監測，期間主要水質參數包括溶解氧量及酸鹼值並無異常，而水中渾濁度錄得有短暫升幅後已回落，數據顯示水質已大致回復正常水平。而有關氣味亦已消散，不會對人體帶來負面影響。