「太空艙」擬不納劏房規管範圍

【本報訊】樓價高企港人置業難，居住空間亦愈來愈小，令「太空艙」冒起。港府去年施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，表示將取締不合最低標準的「劣質劏房」，並預計於今年8月向特首提交報告。不過有消息指，工作組多月來約見不同政團、與不同持份者進行溝通，當中港府認為「太空艙」屬旅館短暫居住用途，須領牌受《床位寓所條例》及《旅館業條例》的規管已足夠，因此考慮不把「太空艙」納入劏房規管範圍。

倘符床位定義 已有法例規管 有傳媒向房屋局查詢工作組會否研究規管太空艙，以及會否因該類處所面積太細，而需全面取締。當局回應指，實施分間單位租管的《業主與租客（綜合）條例》第IVA部對分間單位定義較寬闊，界定為組成建築物單位一部分的處所，因而涵蓋包括房間、太空艙等。而截至5月中，約614份租賃通知書屬板間房、天台屋、平台屋、閣樓、床位及太空艙，但太空艙數目無再細分。

房屋局又稱，因應現行法例（包括《床位寓所條例》）就各類居住用途處所的規管，工作組會小心訂定劏房規管範圍和考慮是否與現行法例相容。民政事務總署回應查詢稱，如太空艙經營模式符合床位寓所和旅館定義，須領相關牌照；由於兩項法例均為確保處所符合樓宇及消防安全標準，因此已獲發牌照的處所，不重複受旅館業條例規限。