調查推算劣質劏房達3.3萬戶

【本報訊】住屋問題一直困擾不少港人，基層家庭又難捱私樓貴租，只能蝸居劣質劏房。香港社區組織協會昨舉行記者會，指這項政策對現時約有24萬劏房居民有直接影響，調查顯示至少三成的劏房，會被界定為劣質劏房，約90%受訪者贊成取締「劣質劏房」政策，但要求先有安置政策，再取締劏房。

社協在今年1月至5月上旬期間，向不適切居所住戶進行實體及網上問卷調查，共訪問了港九新界共497名不適切居所住戶，結果發現，至少三成劏房會被界定為劣質劏房，情況嚴重，估計11萬戶中有3.3萬戶是居於劣質劏房，例如70%受訪者的人均居住面積低於5.5平方米、沒有廚房或廁所或廚廁相連、家居少於兩米高，沒有可以打開的窗、屋內有危險裂痕等。

社協指，劏房居民大多是貧窮戶，而居民較多以「租金貴」作界定，是否為「劣質劏房」的主要元素，繼而才是有否獨立廚廁，以及消防安全、結構安全、衞生及單位面積等，顯示貧窮劏房住戶處境「惡劣且無奈」。

近9成受訪者冀先安置後取締 調查結果又顯示，劏房租戶的收入較全港住戶少了近一倍，但租金佔入息比例卻多了近一倍。受訪劏房戶有93.7%贊成取締劣質劏房，有88.5%受訪者要求有安置政策才同意政府取締劣質劏房，亦有6.2%受訪者不同意取締，因為害怕居住的劏房被拆，就無家可歸，或害怕自己不符合安置資格而需另覓地方居住。

社協又指，如果按照一般住屋標準，估計全港至少30%劏房是劣質劏房，情況嚴重，建議政府制訂取締劏房時間表，並設6個月整改期，向租戶提供安置或搬遷津貼。