香港文化多寶藏 豈止打卡咁簡單

最近一部以九龍城寨為背景的港產片大收旺場，內地票房同樣報捷，一眾演員還出席了法國康城影展，大大地出了一回風頭。久違的港產片雄風再現，也吸引了高官的目光。當局有意與劇組商討，將電影布景保留並發展為打卡旅遊景點，惟當中有許多技術問題仍未解決。以港產官僚辦事一板一眼的作風，可能熱潮過了，旅遊景點還沒有打造出來。

高官指出，部分電影布景早已拆除和丟棄，強調搭景與參觀是兩回事，尋覓展出場地更是一大困難，地點須交通便利和有足夠空間，是否收取入場費又是另一考慮。一言以蔽之，就是十畫未有一撇，即使談得攏，恐怕已是一年甚至更久之後的事，屆時人們對九龍城寨是否還如此熱愛，頗成疑問。

事實上，香港影視娛樂事業在上世紀七十年代崛起，至八、九十年代最為蓬勃，出產了不少天王巨星，早就有人提議，港府應將之跟旅遊結合，以明星名人為號召吸引旅客。很可惜，單是九龍塘李小龍故居，港府便不願斥資保留，如今已經煙消雲散。反觀內地更懂得珍惜李小龍這個瑰寶，佛山早就開設李小龍紀念館。有比較有傷害，歷屆特區政府皆鼠目寸光，可見一斑。

當然，當年香港經濟騰飛，不愁客源，高官自是對「不入流」的戲子看不上眼。怎想到時移勢易，現在的香港，經濟發展到了瓶頸，旅客消費模式大變，馨香不再。隨着網絡社交平台興起，大家都愛到景點打卡「呃Like」，港府也對打造打卡景點蠢蠢欲動。月前推出的「紅心盛事」，原意是為了方便旅客打卡，無奈眼高手低，紅心平平無奇，連內地旅客都不賣帳，譏刺為「就是氣球而已」，港府顏面盡失。

約一個月後，香港文化博物館舉辦的金庸百年誕辰紀念展大獲好評，吸引本地市民和內地旅客特地到場參觀，港府終於學乖了，知道這是寶。金庸武俠小說多次被改編成電影和電視劇，風靡了幾代人，廣受歡迎自不待言，只是港府一直對此不屑一顧，連澳門都行先香港許多步，早就設立金庸圖書館，可知香港是白白溜走了許多吸客機會。

香港曾有「東方荷里活」美譽，港府過去不重視，現在是時候重新檢視，除了九龍城寨電影打鐵趁熱，應盡快落實安排，其他天王巨星的號召力是否也該多加利用？單是已故巨星張國榮，每年死忌，世界各地歌迷依然專程來港弔唁，風雨不改；又如已故歌星黃家駒，日前遭惡毒之徒砸墳，惹來內地歌迷到場「哭墳」，俱反映他們的受歡迎程度並無隨時日退減。港府是否能穿針引線，協辦甚至主辦這些巨星展覽吸客？

昨晚尖沙咀有日本動漫多啦A夢無人機匯演，今個暑假，過百隻多啦A夢亦會在星光大道正式展出，肯定吸引粉絲駐足打卡。不過，多啦A夢始終不是自家東西，而香港還有許多寶藏尚待發掘，單是鰂魚涌海山樓，曾有兩部荷里活電影在此取景，至今仍是國際旅客訪港必到的打卡處。這說明了打造旅遊景點不一定要大灑金錢，亦不一定向外求，端視乎港府捉到鹿懂不懂得脫角而已。