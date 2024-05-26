笑看天下：經濟唔掂 連任危矣

美國財政部長耶倫日前喺意大利出席七國集團（G7）會議前，接受英國傳媒訪問，談到美國經濟，似乎並不睇好，佢話儘管近期美國人嘅工資呈強健增長，之不過，無論係住屋租金、按揭抑或每日食品價格，對許多選民而言仍然高企。

耶倫直言，自拜登就任總統以來，美國嘅消費物價指數上升逾19%，當中食品和汽油等必需品價格嘅升幅顯著。最新民調反映，43%受訪美國選民信任特朗普能處理好經濟，對比僅35%信任拜登。另外，只有28%受訪者認同拜登嘅經濟表現，拜登整體支持率繼續落後於特朗普。從耶倫受訪所言，可以得知很多美國人仍然於通脹困境中掙扎，而通脹問題正在蠶食拜登競選連任嘅支持率。

事實上，美國內外交困，在內搞唔掂經濟，大學生反以色列示威怒潮亦持續；至於對外，美國對以色列進攻拉法完全冇符，聯合國國際法院日前發布臨時措施，要求以色列立即停止喺拉法嘅軍事行動，皆因加薩人道災難進一步惡化。南非駐荷蘭大使馬東塞拉喺聆訊上聲言，「以色列於加薩的種族滅絕持續推進，已達到全新的可怕地步」。美國曾派國務卿布林肯多次斡旋，又派國家安全顧問沙利文接力調停，可惜完全無功，一再證明以色列完全唔聽美國支笛，拜登想煞停以哈之戰卻無能為力，「一哥」地位情何以堪，其選情受挫必矣！

以色列要把巴人趕盡殺絕，輿論多指美國偏袒以國造成危局；至於俄烏戰事，美國一味支持烏克蘭，至今軍援已是天文數字。最近普京簽署總統令，沒收美國喺俄國境內嘅資產，以補償俄方喺美國被凍結資產嘅損失，此乃你做初一，我做十五！試問美國頭頭碰着黑，經濟點會掂？拜登連任危矣！