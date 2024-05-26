強詞有理：背叛歷史

都說歷史是勝利者書寫的，二戰的結果是以美蘇為主的同盟國戰勝德意日為主的軸心國，當然少不了前蘇聯的功勞。但奇怪的是，近年西方一味吹捧美國，將其塑造成戰勝法西斯的絕對主力和唯一功臣，而蘇聯的貢獻則幾乎被完全抹掉，前蘇聯領導人史太林更一直被妖魔化。今年是諾曼第登陸80周年，法國邀請蘇聯的繼承者俄羅斯參加下月舉辦的紀念活動，本是很正常的事，竟然也遭美、英等國反對，引起各種質疑，這分明是將意識形態凌駕於歷史事實。

美國在二戰中的貢獻無疑很大，但蘇聯的貢獻一點也不遜色，若不是蘇軍拖住並消滅大量納粹德軍，二戰歷史也許要改寫。蘇聯在二戰期間犧牲了數千萬軍民，經濟損失更是無法估計，相對而言，美國的犧牲和損失不過是小巫見大巫，反而因戰爭發了大財，一躍成為世界霸主。然而，在西方意識形態宣傳之下，蘇聯已被徹底妖魔化，戰勝納粹的歷史被刻意扭曲，連參與諾曼第登陸80周年紀念活動也遭非議，西方的歷史虛無主義就是如此不可思議。

正是因為西方公然背叛歷史，納粹主義才會死灰復燃。這些年俄羅斯每年都會在聯合國提出反對美化納粹主義的決議，美國年年投反對票，近年甚至連烏克蘭及德國、意大利、奧地利這些當年的軸心國也公然反對，可見這個世界已沒有任何公義公理可言。美英等國是當年抗擊納粹德國的主力軍，如今卻反過來為納粹主義張目，這是多麼的荒謬，又是多麼的可笑。

事實上，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」，其中一個主要目的就是要將烏克蘭「去納粹化」。在戰爭爆發之前，烏克蘭境內以「亞速營」為代表的極端右翼納粹勢力氣燄囂張，不僅公然展示納粹旗幟，而且經常惡意針對俄裔人士，濫捕濫殺，行徑有如當年納粹德國的黑衫軍，聯合國人權組織也曾予以譴責。尤其是烏克蘭爆發顏色革命後，亞速營被基輔當局吸收成為正式編制部隊，勢力愈發膨脹，嚴重危害親俄地區民眾的生命安全。

冰凍三尺，非一日之寒，俄烏戰爭並非偶然爆發，也不是單一因素引起，而是各種矛盾長期累積的結果。美西方義正詞嚴指摘俄羅斯入侵烏克蘭，實際上正是因為他們縱容和助長納粹主義，才導致這場悲劇，甚至可以說他們才是始作俑者。