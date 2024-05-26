坦言集：坐言起行

台灣台獨化是不容疑問。

自清洗了黨外的老將後，民進黨便是以美國勢力為主，必然按照美國的旨意來去中國化、台獨化。蔡英文還有顧忌，賴清德承接蔡英文，民進黨連任總統，打破了政黨輪替的規律。台獨化更無忌憚走上台前，民進黨總統變成台獨工作者，今後演變便無懸念。

一是台灣社會在台獨政府執政下會全面去中國化、台獨化，特別是在教育與媒體方面，全是重點災區。二是美國正在台灣推動烏克蘭化，倣效2014年烏克蘭政變後培訓當地軍隊，作為台獨勢力的武裝，也作為台獨政府的依恃和恐嚇力量，對內對外。三是在教育、意識形態、軍政台獨化的同時，把台灣經濟轉為與美國、日本整合，削弱與中國大陸的聯繫，並以此培植支持和依附台獨政權的企業人物，推展台灣商界、專業等人才的去中國化，依附美日經濟勢力。

趨勢已經十分明顯，民進黨不諱言，美國也正加緊把台灣整合到美國對華封鎖的戰線去，所謂「第一島鏈」的概念。對此，單只口誅筆伐，以至軍事演習，都不可能扭轉形勢，徒浪費對付台獨的時機，也只是順應民粹主義的盲動和無知。

或許美國與民進黨是認定北京不會武統，他們有時間在台灣建設抗華的各方戰線，進一步使北京武統加大成本代價，以造就台灣烏克蘭化的機會，徹底地把台灣割離中國，且壯大美日攻擊中國的力量。

北京應做的，首先不要寄望台灣人民反台獨。若美日以利誘，台灣人民大多親美，嚮往美國生活，北京未必有足夠能力爭取台灣的民心，民族情緒抵不住經濟利誘，即使中國內地亦不可能打掉人民親美、嚮往移民美國的傾向。愛國教育、歷史教育、政治教育方面，北京是與美國的宣傳競爭不了。在民心爭奪、意識形態方面，北京還是處於劣勢，不應存有幻想。

於是，北京只能嚴打台獨，打擊台獨的金主，壓抑台灣民進黨主政的經濟政治空間，趁美日勢力還未全面進入，先打擊台灣經濟，迫使企業轉向。這方面有多種措施，特別是可應用精準制裁台獨金主，以及台獨陣營的頭面人物。二是爭奪台灣人才，用個人發展的機會使他們歸附大陸，其中香港的作用、責任尤大。

與其謾罵，倒不如精心設計政策以作應對，但要突破傳統統戰的框框，從更寬闊的角度、範圍着眼。