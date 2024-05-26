取酬運毒闖港 兩男機場落網

行李檢逾540萬大麻大麻花 本港執法部門及海關人員，於上周五聯手偵破兩宗航空販毒案，檢獲共重近30公斤的懷疑大麻和大麻花，估計總市值超過540萬元，並拘捕一名本地男子和一名內地男子。據了解，被捕人士疑因貪圖販毒集團的金錢利誘，抱着僥倖心態為虎作倀，協助把毒品從海外地區運入香港。人員正追查毒品來源及流向，不排除有更多人被捕。

上周五晚，新界北總區執法人員聯同海關人員採取情報主導行動，在機場截查一名姓盧（47歲）本地男子，並在其行李箱內，檢獲21包共重約18.3公斤懷疑大麻，估計總市值約307萬元，並當場拘捕該名姓盧男子。

搵快錢鋌而走險 初步調查顯示，懷疑有販毒集團以高回報作利誘，招攬市民協助販毒，有人相信受報酬所吸引，選擇鋌而走險，協助販毒集團從海外把毒品帶回香港。執法部門重申，以任何方式協助販毒集團販運毒品，均是觸犯香港法律。販毒集團往往抓住其他人想「搵快錢」的心態，透過不同途徑，尤其是利用社交媒體，以豐厚回報誘使其他人參與販毒行為。

另外，新界南總區執法人員，早前根據線報及經調查後，於同日下午聯同香港海關人員進行掃毒行動。人員於香港國際機場入境大堂，截查一名51歲內地男子，在其行李箱內檢獲重約11.6公斤懷疑大麻花，市值約235萬元。人員隨即押走疑犯並扣留調查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。執法部門呼籲市民切勿以身試法。