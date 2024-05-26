澳門消息：賭客借錢失聯 大耳窿報案反被捕

【本報綜合報道】一名內地男子日前在賭場向「大耳窿」借5萬港元後借故失聯，「大耳窿」向執法部門報案稱遭人「呃錢」。執法人員介入調查後發現事件涉及高利貸，隨即將「大耳窿」拘捕。其後在關閘口岸截獲該名「債仔」。

口岸截獲債仔 案情指，上周日（19日）事主在某賭場認識案中「大耳窿」，對方聲稱可以借錢，二人協議後，「大耳窿」借出5萬港元予事主賭錢，並從中收取利息。同時，事主需要交出通行證作抵押；隨後二人一併到賭場賭錢。同日夜晚事主表示需要回酒店休息之後失聯；「大耳窿」凌晨向執法部門報案稱被人騙去金錢。執法人員經調查發現案件涉及「為賭博之高利貸」，報案人為案中「大耳窿」，在其身上亦檢獲事主的通行證，以及兩萬港元疑抽取「貴利」利息的籌碼。

隨後案中「債仔」在關閘口岸向工作人員稱欲離境但因遺失證件須報失，因而被執法人員截獲帶走。被捕內地「大耳窿」姓林，31歲，報稱無業。

被落案控以「為賭博之高利貸」和「文件索取或接受」罪。二人協議借貸條件為事主賭百家樂，每次落注若贏，須抽取注碼10%作為利息。林某及「債仔」已一併移送司法部門偵辦。