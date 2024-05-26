最低工資新方程式 勞工分享成果比例奀

【本報訊】政府將法定最低工資改為「一年一檢」，並引入方程式計算。有工會代表昨日表示，最低工資起點低，又經常被「拉倒」，新機制以「可加不減」方程式計算，讓最低工資有進展，不再原地踏步。新方程式引入通脹及經濟增長因素作計算，雖然工資增幅不會低於通脹，惟勞工只能分享20%經濟成果，認為比例「好奀」不理想，無法反映所謂「分享發展成果」的用意。

倡與工資中位數掛鈎 工會會長兼行會成員吳秋北在電視節目指出，最低工資最為人詬病之處是起點過低，就算升到現時40元，亦無法確保生活最基本要求。他呼籲政府正視打工仔待遇問題，因為就目前情況而言，工資中位數和最低工資差距只會愈拉愈闊，兩者差距現時已達兩至3倍；最低工資保護人數愈來愈少，現時僅約1.7萬人。他認為，最低工資與工資中位數掛鈎會是好事，雖然可能會因工種問題惹起爭議，不過如果有一定程度掛鈎，可以防止兩者差距擴大。

而標準工時方面，吳秋北指打工仔加班、加點「無補水」情況甚為普遍，造成健康及不公平問題；又指「以前銀行都有加班補水，依家無咗」，「不斷逼你（僱員）加班」，情況相當不理想。過去政府曾成立標準工時委員會，惟最終不了了之，現時只能「從頭嚟過」，令他深感可惜；又預計今屆政府未能就標準工時立法，但若政府有意，他亦表示歡迎。