學習團爆色慾醜聞 教師北上設宵禁

教局頒新備忘 晚上10:30前返酒店房 本港一個「新入職教師內地學習團」早前往武漢學習時，一名男教師未能隨團返港，後更被傳涉性問題。教育局吸取事件的教訓，日前趁一個學習團於22日出發前，向團員頒下新「學員備忘」，新增多個規管團員的條款，如學員「須於晚上10時30分或之前返回下榻的酒店」、不擅自離隊，不單獨行動等。有團員表示，教育局還特別提醒參加者不要前往酒吧。教育局指，新指引是希望團員早休息，為翌日學習做好準備。

不擅自離隊 勿前往酒吧 教育局於本月22日至25日期間，再舉辦了一個學習團，團員名額為160人，未知是否滿額，學習地點依然是武漢。據指，該學習團出發前，教育局向學員發出「學員備忘」，當中新增不少規定，如要求團員在晚上10時30分或之前返回下榻酒店，在學習團期間需聽指示跟大隊，不擅自離隊，不單獨行動、不要前往酒吧等。

同時，團員在學習期內會分組，每組有一名組長，負責每日確認組員有否返回酒店。有參加者表示，教育局設定的返回酒店時間過早，令團員沒空閒飯後遊覽城市，認為理想時間是午夜12時。教育局提醒參加者，局方會嚴肅跟進教師違法或失德行為，「學員須為個人行為承擔法律責任」。有知情人指，以往教育局舉辦的學習團都不會設宵禁措施，料新規定與早前一個武漢團曾傳出負面消息有關。

局方：盼團員早點休息 教育局表示，學習團每日約下午5時完成當天活動，之後團員可自由活動及用膳，該局建議團員課後避免單獨外出。對於宵禁要求，局方表示，是希望團員能早點休息，為第二日的學習做好準備。

早前一名中學男教師隨團前往武漢學習，一度遭內地執法部門要求協助調查，更因此傳出嫖妓傳聞，後有消息指該名男團員曾幫襯按摩店。