避狗撞山翻側 私家車困3人

【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛載乘3男女的私家車，沿清水灣大坳門路往清水灣二灘方向行駛，當駛至近2號對開落斜一彎位，疑因有狗隻突然衝出馬路，司機扭軚閃避時，私家車懷疑失控，越過對面行車線後撞向山坡翻側，車上姓鍾（42歲）女司機及兩名男女（38至56歲）乘客受傷被困。

消防員接報趕至，迅速救出被困傷者，他們分別頸、手腳及腰部受傷，經敷治包紮後，清醒由救護車送院治理。執法人員一度封鎖現場，以便調查意外經過及原因。受事件影響，現場交通一度受阻。

青馬橋2的士失事釀3傷 另外，前晚10時許，一輛市區的士沿青嶼幹線青馬大橋往機場方向行駛，當途經近青衣行政大樓對開，疑因切線問題撞向約兩米長路壆，的士車身一度冒煙，姓李（43歲）司機頸部受傷，需由救護車送院治理。

未幾，另一輛市區的士駛至上址，疑因路上油漬跣胎撞壆翻側，姓韋（51歲）司機頸部受傷，姓黃（31歲）男乘客手部受傷一度被困，需由接報趕至的消防員救出。兩名傷者需由救護車送院治理，至於意外原因及經過有待進一步調查。