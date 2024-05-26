東呼即應：政府懶理 的士網約車互放蕉皮

矛盾積存10年光景 東呼即應探個究竟 打擊車輛非法載客取酬，是執法人員的職責，不過近日有「熱心市民」自發「放蛇」白牌車，有關片段在網絡瘋傳；另一邊廂，亦有「普通市民」發起舉報的士違例停泊，定額罰款告票令的士司機叫苦連天，難怪有人形容，社會上正有兩群人互相針對，加上網絡上的士司機群組與網約車群組，互相數臭對方，一時之間，香港社會的「小學雞指數」上升到一個新台階！到底市民大眾對的士以及網約車有何評價？的士業界又如何看待近日的放蛇行為？就此議題，《東呼即應》團隊進行隨機街頭訪問，又同業界人士和議員探個究竟。

其實的士同Uber之間的矛盾存在已久，只是近日的鬥爭更趨白熱化，接近水火不容的地步！在香港，的士和網約車能否共存呢？市民田女士認為，兩者可以共存當然最好，畢竟大家出來找口飯吃，沒必要把對方逼上絕路。市民羅女士亦指出，外國很多Uber和的士都是共存的，不明白為甚麼香港不可以，可是的士業界真的要想想，為何大家情願用Uber也不用的士。她說有個婆婆上落有問題，坐短程的士不跳錶，的士司機也要索取車資50元，服務態度不敢恭維。市民莊先生都覺得Uber服務態度較好，的士司機與其責怪白牌車，不如自我檢討是否有問題。

的總不建議自行放蛇行動 雖然「熱心市民」把「放蛇」過程上載網絡，但截至《東呼即應》開講的一刻，仍未有人被捕或被起訴。有法律界人士指出，的士從業員若召網約車來「放蛇」，或存在身份衝突，會被質疑是競爭對手，證供可信性會被挑戰，未必能成功起訴。回顧過去，執法人員曾放蛇打擊「白牌車」並高調拘捕多名人士，事緣投資推廣署曾在官網上載一篇Uber高層的訪問，稱讚該公司在香港的經營是「成功個案」，誰知出事後該署即刻劃清界線，指「Uber涉嫌在合法範圍外經營」。香港的士小巴商總會理事長周國強指香港是法治社會，不建議市民自逞進行放蛇的行動，就算不滿執法人員的檢控工作，亦應該向執法機構或傳媒反映。對於的士業的競爭對手，他認為重點是載客取酬的網約私家車有沒有出租證和相關保險，否則對司機、對車主、對乘客都不公平。

議員指法例未能與時並進 當本地的士和Uber互鬥的同時，港產官僚是否要有一些作為呢？現時社會上不但有許多市民撐網約車，就連消委會都提倡網約車合法化，究竟港官還有甚麼考慮呢？議員梁文廣指科技日新月異，香港對於載客取酬的法例未能與時並進。政府在處理網約車的檢討上，有意兩邊做好人，但可能「順得哥情失嫂意」，兩面不討好反而會激化矛盾，因為的士牌照價格很波動，如果貿然讓網約車合法化或作出規管，或會令到的士的牌價下跌，之不過「黑的」行為，令市民對的士業界愈來愈不滿。

科技創新界議員邱達根指網約車行業已經「深入民生」，已成為很多地方的交通工具，香港應盡早討論網約車發牌，增加市民和旅客的出行方便和更多選擇。他認為容許網約車的存在，然而卻不立法，是一個很大的漏洞，有關發牌不能放緩處理，擔心拖得越久，的士和網約車就愈多矛盾。

法國的士司機曾全國示威 翻查資料，2014年6月Uber開始在香港提供服務，至今將屆十年，政府要待今年7月才會完成規管網約車的「初步」研究！當香港網約車仍然游走法律灰色地帶，的士同網約車的壁壘只會愈來愈分明，兩者的死結愈來愈難解。對於市民自發「放蛇」，政府奉勸「唔好咁做」以免誤墮法網，但隨住有內地網約平台有意在香港大展拳腳，發展網約的士服務，政府不能一味佛系，抱持船到橋頭自然直的心態，坐視的士業同網約車的意氣之爭。事關網約車直線抽擊的士行業，Uber以往在法國曾引發的士司機發動全國示威，政府不盡快正視問題，那班「熱心市民」繼放蛇之後，真的不知下一步會做些甚麼。

執法人員不時進行打擊白牌車行動。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇