增消防罰則 議員憂削加入法團意欲

【本報訊】舊樓頻惹祝融，華豐大廈一場奪命火，更喚醒政府對舊樓消防安全關注。政府官員早前透露會於7月向立法會提交修例草案，包括賦權消防處和屋宇署，直接代未遵辦消防安全指示的業主進行消防安全改善工程，事後再收回費用。議員昨認為，政府介入或有幫助，惟加重罰則或會引致反效果，減低業主加入法團意欲。

議員盧偉國昨日於電台節目表示，因為舊樓未必有法團，就算有亦未必能在消防安全工程上達成共識；有業主反映寧願政府進場，協助大廈的消防安全能達致法例要求。議員林筱魯認為，政府提出草案會紓緩問題，稱「對止咳一定有幫助」；惟政府要加快執法流程和力度。他亦希望市民能夠明白目前城市老化嚴重，政府有需要介入。

另外，政府傾向於新例中提高不遵辦消防安全指示的罰則。議員謝偉銓表示，要解決有關問題需多管齊下，不能單靠調高罰則。由於不少法團成員以義務性質加入，若加重罰則，可能減低業主加入法團意欲，引起反效果。

達50年樓齡 全港逾7000幢 謝偉銓提到，全港有7,000多幢樓齡達50年以上的舊樓，不能單靠局方進行重建，強調業主亦有很大責任；比起政府代辦改善工程再收回相關費用，以相關費用做管理可能更有效，例如動用部分樓宇收益用作改善大廈安全。他又建議政府協助業主和物管公司加強組織能力，以加快有關工程進度，並盡快推行「聯廈聯管」模式，分擔管理成本。