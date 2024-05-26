黑客售港人資料 民政總署稱無洩密

【本報訊】黑客不絕，多個政府及私人機構相繼傳出資料外洩事件，近日，暗網被發現有不法分子兜售聲稱由民政事務總署洩漏的港人個人資料。

民政事務總署昨日發表聲明澄清，留意到有人在網上平台出售聲稱屬於署方系統內取得的市民資料，但該署並沒有資料外洩，調查後亦沒發現有系統被入侵或盜取資料的迹象。不過，該署仍然通知政府資科辦及執法部門。

民政事務總署在聲明中強調，對於任何形式的網絡犯罪行為和在網上散布不實消息，予以嚴厲譴責，該署會全力配合執法部門的調查工作。私隱專員公署續指，未有收到相關機構的資料外洩通報，會聯絡相關機構了解事件。

每萬項索價7800元 至於暗網兜售的訊息則聲稱來源為「民政總署的香港市民個人資料」，又展示部分資料，當中包括市民姓名、回鄉證、身份證號碼，以及電話號碼、住址等。每一萬項資料索價1,000美元（折合港元約7,800元），10萬項資料索價5,000美元（折合港元約3.9萬元），懷疑部門系統有資料外洩。

早前曾有區議員聲稱收到「假DO」（假民政事務專員）訊息，並指「幾乎所有區議員都收到」，當時民政事務總署已通知執法部門，未知事件是否有關聯。