暴雨浸毀 柴灣復康工場下月重開

【本報訊】去年9月世紀暴雨導致全港多區淪為澤國，重災區柴灣更是滿目瘡痍，其中位於新翠花園地下的一間職業復康服務中心有如災後遺址，洪水沖毀兩重防煙門，湧進工場將家具電器統統淹沒，水位深至1.6米將電箱浸壞致中心停電。該機構近日表示，經過9個月時間，復康工場已完成主要維修，並將於下月1日正式重開。

200復康者失工作訓練 柴灣環翠道去年9月在黑色暴雨生效當晚山洪暴發，洪水由上而下傾瀉，不但令道路成澤國浸淹汽車，位於「漏斗」位置的利民會綜合職業復康服務中心更成重災區。面積達1.2萬平方呎的工場，水災過後烏燈黑火，傳出陣陣「酸餿」味，在微弱燈光照射下，從入口到工場中心，盡是被泥水沖走的木枱及椅子，有垃圾桶被洪水推至近入口的走廊，多張辦公轉椅被推倒在地，沾有一層污泥，而近入口的牆上留有約一米高，顯示當時水位痕迹。

該機構表示，中心為復康人士提供職能基礎訓練，至今為不少企業提供加工服務，不但紓緩企業招聘人手壓力，亦可鼓勵服務使用者工作及嘗試公開就業。然而，去年9月因特大暴雨受到災難性破壞，中心報廢需要修復，近200復康者頓失工作及訓練。在初期因未能找到臨時場地而無法開放，除了服務使用者感到失落，亦增加其家屬照顧壓力。

其後，在官商民合作和支援下，該機構在當區青年廣場、教會等機構的「共用空間」，安排受影響使用者分批重新接受服務，恢復日常生活技能培訓。同時，亦與合作的商家協商，盡早恢復生產。經過9個月時間，復康工場已完成主要維修，並加固防水浸設施，將會於下月1日正式重開。