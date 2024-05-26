涉向華售美機密 港產前CIA人員認罪

【本報綜合報道】一名香港出生的美國前中央情報局（CIA）人員，早前被美國司法部指控為中國從事間諜活動長達10年，懷疑是「港產雙面間諜」。他上周五（24日）在夏威夷檀香山聯邦法庭承認一項串謀收集或向外國政府提供國防資訊罪，按照認罪協議可有望輕判監禁10年。

72歲的馬玉清（Alexander Yuk Ching Ma）在香港出生，1968年移居檀香山，1975年入籍美國公民，1982年加入CIA，次年被派往海外，擁有最高機密安全許可，1989年辭職。馬玉清後來到上海生活工作，2001年返回夏威夷，2004年獲聯邦調查局（FBI）聘用為中文語言學合約員工，往後6年多次翻印、拍攝和盜取機密文件，包括CIA情報來源和資產、國際行動、通訊方式和行動技術。

FBI放蛇斷正 FBI之後派臥底假扮中國情報人員，拍下馬玉清說希望祖國成功，以及取酬數錢片段。馬玉清2020年8月被捕後一直還押，之後與檢方達成認罪協議，承認明知可能會損害美國或幫助外國，仍然向中國情報官員提供情報。他將向美國政府詳細提供本案有關事實，並接受測謊檢查。其罪名原本面臨最高終身監禁，認罪協議要求判囚10年。法官將於今年9月11日正式宣判。