諜案被告伏屍公園 英指死因無可疑

特里克特

【本報訊】捲入被控協助香港情報機構、涉嫌觸犯英國《國家安全法》的英籍男被告特里克特（Matthew Trickett）19日證實在英國梅登黑德的公園死亡。當地警方上周五（24日）公布，特里克特死因無可疑。

37歲的特里克特周日倒臥於梅登黑德的格倫費爾公園（Grenfell Park），其後證實死亡，警方一度把其事件列為「死因不明」。特里克特涉嫌由2022年12月20日至今年5月2日期間，與同案另外兩名被告袁松彪及衞志樑協助外國情報機構進行訊息收集、監視和欺騙行為。此外，他們亦涉嫌於5月1日強行進入英國的一個住宅地址。上述案件10月再提訊，2025年2月審訊，其中袁松彪及衞志樑上周五出庭後獲准繼續保釋。

華使館斥肆意污名化 中國駐英國使館上周五指摘，英方近期不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意污名化中國，虛假指控和惡劣行徑褻瀆法治精神，以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重侵犯在英中國公民的合法權益，嚴重損害中英關係，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，也嚴重損害英國自身形象。中方強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職。

外交部駐港公署發言人上周五表示，針對英方近期肆意污名化中國，任意抓捕和起訴在英中國公民，詆毀香港特區政府，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，為反中亂港分子撐腰張目，中方強烈不滿，並反對外部勢力以任何方式插手香港事務、干預中國內政。