《願榮光》禁播 全球各大音樂平台下架

【本報訊】高等法院上訴法庭早前就與反修例事件有關的歌曲《願榮光歸香港》（下稱《願榮光》）發出臨時禁制令，繼美國Google旗下影片分享網站YouTube限制在香港瀏覽《願榮光》的影片後，該歌曲現正從全球各大的音樂平台下架。

發行商接禁制令通知 根據該歌曲的原創團隊在社交網站發貼，早前接獲英國蘇格蘭音樂發行商Emubands的通知，由於收到香港法庭的臨時禁制令通知，Emubands將在各大平台下架《願榮光》一曲，並確認歌曲已在各平台上消失。根據Emubands的最新回應，會將歌曲重新上架的可能性非常低。本報記者測試後發現，蘋果公司旗下平台iTunes及Apple Music、另一音樂平台Spotify，均無法搜索到有關歌曲。

早在5月中，YouTube表示將會遵守香港法庭對歌曲《願榮光》的禁制令，限制用戶本地瀏覽共32條有被禁制內容的指定影片，即時生效。不過，又同時表示失望，認為裁決將令人質疑香港政府促進數碼經濟，以及恢復香港營商聲譽的工作。YouTube稱，會繼續考慮上訴的選項，以助促進資訊流通。公司亦正修改系統，香港用戶在Google搜尋《願榮光》相關字眼時，將找不到YouTube的相關片段。

當時特區政府回應指，得悉一些社交平台已開始相繼採取措施以遵從有關臨時禁制令，所有人應遵守禁制令的所有要求。而上訴庭在頒發禁制令時已考慮禁制令牽涉言論自由，並信納所施加的限制合憲，亦沒有對言論自由構成一些不合理的限制。