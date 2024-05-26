理大「圍魏救趙」暴動 3人罪成下月求情

辯稱食放題召妓 官指證供不合理 在2019年11月中反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區製造衝突，最終有213人被捕。當中涉及9人的案件，他們均被控暴動罪，其中5人於早前已認罪並等候判刑，餘下4人則否認控罪。經審訊後，區院暫委法官梁嘉琪昨於西九龍法院（暫代區院）裁定當中3人罪成，餘下一人則罪名不成立。梁官把案件押後至6月8日聽取罪成被告的求情，3人均須還押。

4名否認控罪的被告包括陳力圖（25歲）、鄭子峰（27歲）、鍾子杰（32歲）及何頌賢（24歲）。他們被控於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。法官最終裁定鍾子杰罪名不成立，餘下3人則罪名成立。

呈工作對話紀錄 網店東主脫罪 就陳力圖、鄭子峰及何頌賢方面，陳辯稱當日到案發地點食放題及做足部按摩，並因好奇而留下拍攝，鄭及何分別辯稱當日到該地帶打算光顧色情場所及召妓。惟法官並不接納3人的辯解，如控方指陳聲稱食放題的餐廳當時並不存在，他改口稱因餐廳太多已沒有印象且有混淆，法官認為證供前後不一且非事實。法官又指倘若有示威活動發生，必然會影響到被告能否成功到達獲得色情服務，故對於有被告稱沒有去了解該處有否示威活動，法官認為難以理解。法官最終認為該3人均知悉當時有暴動發生且有參與，故裁定罪成。

鍾子杰方面，他辯稱當時經營網店銷售汽車及智能家居用品，當日駕車到案發地點附近送貨及進行安裝。鍾亦呈交當時與客人的對話紀錄及傳召該客人作供。法官認為相關紀錄及客人的證供與鍾的說法脗合，認為鍾的說法可能是真，最終裁定罪名不成立；控方案情指，當日示威者與執法人員對峙，期間示威者曾投擲至少251枚汽油彈，4名執法人員在執行職務期間受傷。執法人員其後展開圍捕行動，並在窩打老道至咸美頓街，以及兩邊碧街設下封鎖區，截獲213人，包括該4名被告。案件編號：DCCC 442/2021