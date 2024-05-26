醫健：伶牙俐齒：不明成分牙科產品一律唔建議

不時有病人問我：「我發現了一隻非常正的牙膏！醫生你有沒有聽過？」病人之後道出的品牌，通常是我未曾聽聞過的，有一些牙膏來自標榜售賣健康及天然產品的網站，也有一些病人專程去到外國購買。（以下故事根據事實改編，如有雷同，也算巧合。）

「這支韓國出品的牙膏能夠修復裂開了的牙齒，牙周病患者使用這一支牙膏更可令到之前萎縮的牙骨回復到原來的樣貌！」病人的口脗像極了推銷員。這支牙膏在網絡上宣傳的效用，非常天馬行空。如果效用屬實，發明者對世界牙科的貢獻，絕對值得一個諾貝爾獎。讀者需要注意，為甚麼發明者竟然沒有將這一支顛覆世界的牙膏在牙科會議上發表，卻在一個小網站中以特惠價賣給你。

不含氟牙膏 增蛀牙風險 「這支牙膏標榜純天然配方，裏面沒有fluoride（氟化物）。聽說fluoride有毒，使用這一支牙膏會不會更加安全？」 氟是人類生命活動必須的微量元素之一，但過量攝取氟是有毒的，成年人如果一次過吞服一整支牙膏的話便有機會急性氟中毒。含氟牙膏如果正常使用的話，不會構成氟中毒。氟對預防蛀牙非常有效，香港由1961年開始便在食水加入氟，香港人普遍使用的牙膏也含有氟，從而令到香港是世界上其中一個蛀牙最少的地方。牙膏中的氟可以算是牙膏中最重要的成分，使用不含氟的牙膏，不肯定會不會降低你中毒的風險，但肯定增加了你的蛀牙風險。

「這支瑞士出品的牙膏，我用了一個月，現在用舌頭感覺到牙齒的表面非常光滑，有很清潔的感覺！」在好奇心的驅使下，我瀏覽了這一支瑞士出品牙膏的網站，發現牙膏的其中一個賣點是它的RDA（磨損值）為200。參照美國牙醫學會的建議，牙膏RDA值0至70為低磨損性，70至100為中磨損性，100至150為高磨損性，牙膏RDA的安全上限是250。市面上絕大部分的牙膏磨損值為150以下。短期使用高磨損性的牙膏也許可以為使用者帶來牙齒表面光滑的感覺，但長期使用高磨損性的牙膏會對牙齒健康構成損害，琺瑯質的磨耗會增加，容易令到牙齒敏感。

這一篇文章並不是告訴讀者，每一支不明品牌的牙膏都對你有害，我相信大部分網上的牙膏在最壞情況下只會「冇用」，甚少會對身體構成傷害。希望讀者知道很多大品牌的牙膏成分公開，具有多年研究支持，反覆測試證實有效，在實證為本的原則下，牙醫沒有理由去建議病人使用一些不明來歷的牙科產品。讀者必須知道不同類型的牙科產品只是輔助我們去保持牙齒健康，最重要的還是自己需要建立正確的口腔衞生習慣。牙科醫生韓琦