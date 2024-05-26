減生冷飲食勤運動 健脾益胃

【本報訊】胃臟是一個消化系統內的重要器官，中醫認為脾胃是負責將飲食轉化為人體所需的精微營養並將之傳送到五臟六腑使用，若胃部「工作」過時過量，就容易「變臉」，出現脹氣、反酸、疼痛等表現，導致胃部不適。中醫提醒，應避免飲食失節、生氣鬱悶、多坐少動，做適度運動使身體感覺出微汗，這種運動狀態最能有效幫助提升脾胃功能。

肝鬱氣滯損食欲 喜飲冷，食雪糕刨冰、生菜沙律、魚生、食無定時，這些都容易為脾胃帶來負擔。基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師指出，生冷食物、冰凍的飲料對胃臟有一定刺激，容易傷及脾胃。又或是工作忙碌，飲食不定時，消夜作正餐；假日或特殊的喜慶日子，喜以食物犒賞自己，飢飽有時的情況都會傷害脾胃，應盡可能避免。

此外，壓力大或生氣鬱悶，食欲特別容易出現變化。中醫理解為「思傷脾」、「肝胃不和」而引起的表現。憂思懊惱時的肝鬱氣滯，生氣動怒時的肝氣不舒，都容易導致腹脹、食欲減退、消化不良等胃腸道不適症狀。所以保持平和良好的情緒，能避免胃腸問題。

辦公室的人經常伏案工作少活動，脾胃功能亦隨之減退。中醫認為，經常坐少運動，不但會使肌肉力量流失，因為肌肉由脾所主，缺乏運動會使脾胃的運化功能受困，消化功能下降。而適當運動可以強化肌肉的同時，脾胃運化的功能亦能使脾氣健運，增強消化功能，例如飯後散步、慢跑等。