H1流感續作惡 7月始有望回落

H3接力8月重臨 防病要小心 流感持續為患，衞生防護中心最新數據顯示，截至上周三（22日），本港在今個冬季流感高峰期共錄得28宗兒童流感嚴重個案，當中4人死亡，數字已超越過去數年的高峰期，而今個流感高峰期近半嚴重個案為甲型H1病毒。香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅昨（25日）預料，H1病毒個案數字將於7月回落，夏季流感高峰期出現大爆發的機會較低。

根據當局最新數據，上周收集共10,554個呼吸道樣本中，1,356個驗出流感病毒，比率為12.85%，比前一周15.16%低，已分型的檢測中，91%為甲型H1病毒；而截至上周三（22日），今個流感高峰期錄得849宗嚴重個案，其中402宗為甲型H1病毒，佔比達47.3%。

孔繁毅昨日出席一個講座表示，本港自去年起先後爆發甲型H3及H1流感病毒，H1病毒於3、4月仍有爆發，現時已慢慢回落，預計爆發應於7月完結；至於H3病毒，則有機會在8、9月再次升溫，但估計情況不嚴重，因為整體抗體已足夠，夏季流感的傳播亦相對更弱，出現大爆發的機會較低。

百日咳個案增 料新冠前基因突變 談到今個流感季節有不少兒童流感嚴重個案，孔繁毅表示，經歷3年新冠疫情，不少兒童從未感染過流感、亦未接種過流感疫苗，免疫力較低，相信因此感染後情況較嚴重。就近日全球百日咳個案增加，他亦估計是疫情期間社交接觸較少，加上百日咳病毒有機會在疫前出現基因突變，因此取消防疫措施後個案出現反彈，幸而本港情況不算嚴重。

至於新冠病毒，近期個案數字則漸趨平穩。孔繁毅指，現時大部分個案仍屬JN.1變異病毒株，但預料未來數周將被KP.2取代。他表示，若長期病患及長者等高危患上新冠肺炎，病情可於數天內迅速轉差，應盡快就診並服用藥物，以防止出現併發症。