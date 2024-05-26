塌樹事故增 當局終更新指引

【本報訊】過去11年，本港種植了約500萬棵樹及數千萬棵其他植物。但隨着城市發展，樹木問題日漸浮現。過去10年就發生了多宗塌樹事故，部分更奪去寶貴人命。有專家昨指出，香港的林木管理面對巨大挑戰，政府早在20多年前就開設辦事處處理有關工作，近期更新相關指引，以應對樹木老化。

香港園境師學會認可樹藝師審核小組主席馬國偉表示，至今香港的綠地面積超過60%，近年也不斷種植，為香港帶來美麗環境及改善微氣候。惟樹木問題日益頻繁，原因包括城市建設導致樹木生長受到限制，且極端天氣愈來愈多，增加了樹木倒塌機會，例如2018年颱風「山竹」襲港便造成逾6萬宗樹木倒塌個案。另外，全球升溫亦有迹象加劇了病蟲害，近年香港的刺桐樹及榕樹就受姬小蜂和朱紅毛斑蛾侵害。

他指，發展局早在2009年就開設了由一位園境師領導的樹木管理辦事處，統籌各部門的相關工作，為樹木管理制訂政策及合適指引，樹木辦在2020年設立「樹木管理人員註冊制度」，希望提升前線從業員水平。自2020年起，政府撥出兩億元設立「城市林務發展基金」資助報讀課程，鼓勵新血加入。

設計街道 列明需預留空間 馬續稱，頻頻發生塌樹事件後，當局已檢討政策和調整樹木管理工作；近期亦更新指引，要求部門在設計街道時，需預留更充裕及完整的土壤空間，讓樹木可健康生長。而政府、環境專家、建築業界及公眾亦普遍認同，都市林木工作在調節微氣候上的功能。對於因發展導致樹木損失，他認為政府和業界可考慮以數目為基礎的「一換一」補償方式，但強調此方式則未必能重現已被破壞的生態。